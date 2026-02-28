小栗旬と共演の女優ハン・ヒョジュ、キリスト教徒なのに仏教を学んだと告白「2月に卒業」

俳優小栗旬とドラマ『匿名の恋人たち』で共演した女優ハン・ヒョジュが、仏教系大学を卒業したと明かした。

2月28日、YouTubeチャンネル「DdeunDdeun」には、ハン・ヒョジュ、女優ハン・ジミン、パク・ボヨンがゲストとして出演した。

【写真】ハン・ヒョジュ、小栗旬と2SHOT

この日、ハン・ヒョジュは「誕生日2月22日に、仏教の大学を卒業する」と話を切り出した。

続けて、彼女は「もともとはカトリックだ。改宗したわけではなく、もっと勉強してみたかった」とその理由を語った。

（写真提供＝OSEN）ハン・ヒョジュ

（写真＝YouTubeチャンネル「DdeunDdeun」）ハン・ヒョジュ

なお、ハン・ヒョジュは半年間、週に1回ほど授業を受けながら、精神修養をしたと伝え、卒業式は自分のために花束を買うつもりだと話した。

◇ハン・ヒョジュ プロフィール

1987年2月22日生まれ。2003年に芸能界入りし、ドラマ『トンイ』や映画『監視者たち』『ビューティー・インサイド』『王になった男』など、様々なジャンルで存在感を示した。アメリカの人気映画『ボーン』シリーズのスピンオフドラマ『トレッドストーン』（原題）に出演するなど、アジアにとどまらない活躍を見せている。2025年のNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』では小栗旬と共演して話題になった。