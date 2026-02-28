「The world is my oyster」の意味は？LE SSERAFIMの曲名にもなっています！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「The world is my oyster」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「世界は私の思いのまま」でした！
「The world is my oyster」は、シェイクスピアの喜劇『ウィンザーの陽気な女房たち』のセリフに由来するイディオムです。
ここで言う「oyster」は、真珠を育てる貝を指しています。財宝である真珠を手に入れることで、世界の王者になれる、という意味がありますよ。
「I feel amazing like the world is my oyster!」
（なんでも思いのままになりそうなくらい、最高に体調がいい！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
