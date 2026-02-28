DeNAの牧秀悟内野手（27）が27日に生放送されたニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル WBC日本戦全部やる！出陣まであと7日！WBCにロックオン!!」（後8・30）に出演。侍ジャパンが世界一に輝いた2023年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大谷翔平の代打に登場して本塁打を放った場面を振り返った。

3年前のWBCで7試合中6試合に出場し、スタメンも3度あった牧。本塁打も1次ラウンド初戦の中国戦、第3戦のチェコ戦と2本を放っている。

緊張したシーンはチェコ戦だ。8―2と大量リードを奪って迎えた8回裏の攻撃。「3番・DH」で先発出場していた大谷に先頭で打席が回ったが、牧はここで代打に起用された。

あらかじめ番組のインタビューに応じていた牧は「いやもう、大ブーイング来るんじゃないかなって思いながら。まさか大谷さんの代打でいくって思ってなかったので。どの選手を見ても、自分が一番緊張してたと思います」と振り返る。

「歓声に変えることができて良かったです」

この回から代わったばかりの相手右腕から左翼にソロアーチ。この回2点を追加した侍ジャパンは10―2で快勝したのだった。

そして、前回大会で得た一番大きなものを問われると「ああいうプレッシャーの中で野球やったことなかったので。準備力と、あとは一発勝負の中でどう自分を出し切るかっていうところが一番学んだかなと思います」とした牧。

「前回同様、さらにプレッシャーかかると思うので、そういう重圧もありながら、責任感を持って。今回はしっかり最初から最後まで出られる選手でありたいなと思っています」と力強く意気込みを語った。

前回はケガで辞退した憧れの鈴木誠也（カブス）と今回はともに日の丸を背負ってチームメートとなる。「いやもう凄くうれしいですし、同じ右打者としていろんなことを聞きたいなと思ってます」と声を弾ませていた。