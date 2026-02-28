弁才天の白いちご大福が特別すぎる♡1万円の極上プレミアム体験

特別な日の贈り物にふさわしい、極上スイーツが登場しました。「弁才天」から販売される「天使の実プレミアム白いちご大福」は、希少な白いちごを贅沢に使用した特別な一品。美しさと味わいを兼ね備えた上質な仕上がりは、大切な人へのホワイトデーギフトにもぴったりです。この季節だけの贅沢な味覚体験を楽しんでみませんか♡

希少な白いちご天使の実プレミアム

白いちごの中でも最高峰とされる「天使の実プレミアム」は、日本でわずか二つの農園のみが取り扱う、極めて希少価値の高いいちごです。

左が通常の白いちご、右が「天使の実プレミアム」一粒80gを超える、ひときわ存在感のある大きさ。白く艶やかな果皮。

口に含んだ瞬間に広がるのは、いちごのイメージを超えた、メロンを思わせるみずみずしく上品な甘み。

その味わいは、一度体験すると忘れることのできない、特別な記憶として残ります。

beillevaire限定フィナンシェ登場！虎ノ門だけの贅沢スイーツ

職人仕立ての究極の大福

職人が一つひとつ仕立てる、“究極の白いちご大福”

この特別な白いちごの魅力を最大限に引き出すため、果実の瑞々しさを損なわない極薄の求肥と、甘みと香りを引き立てる上品な白餡を合わせ、職人が果実の状態を見極めながら、一つひとつ丁寧に仕上げました。

「フルーツが主役」という弁才天の哲学を、素材・技・完成度、そのすべてで体現した、まさに最高峰の大福です。

左が通常の白いちご、右が「天使の実プレミアム」

特別な桐箱入りギフト仕様

天使の実プレミアム白いちご大福



価格：1個10,000円（税込）

プレミアム白いちご大福は、専用の桐箱に納めてお届けします。

手に取った瞬間から特別感が伝わる佇まいは、言葉だけでは伝えきれない気持ちを託す贈り物にふさわしい仕上がりです。

希少性、味わい、美しさを兼ね備えた、この時期にしか出会えない、記憶に残るホワイトデーギフトとして、ぜひご利用ください。

販売期間：2026年2月22日～2026年3月7日（受注販売）

販売場所：弁才天公式オンラインストア

この季節だけの特別な贅沢

希少な白いちご「天使の実プレミアム」を贅沢に味わえる白いちご大福は、この時期だけの特別なご褒美スイーツです。上品な甘さと美しい見た目は、大切な人への贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。

忘れられない味わいと特別感を楽しめる弁才天の白いちご大福を、ぜひ体験してみてください♪