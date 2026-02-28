お笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太（46）が、28日放送のフジテレビ系「くりぃむの超体験GP」（後2・30）に出演し、結婚式にまつわるエピソードを披露した。

出演者たちが人生の激レア体験を披露するトークバラエティー特番。横澤夏子がプロポーズを受けた時の思い出を語ると、関も「式場の超体験で言うと…」と話し始めた。

群馬県出身で、軽井沢で挙式。当然、相方の山本浩司も招待し、乾杯のあいさつをお願いしたという。「“1分くらいでいいから、ちょっと2人のことをしゃべって、乾杯でお願い”って言ったら、珍しく山本が気持ち入っちゃって」。関との出会いなどをスピーチしてくれたといい、「親族が泣くほど熱いことを言ってくれて。うれしかったんですけど、トータル12分くらいやってまして」と明かした。

式が終わると、式場スタッフから驚きの知らせが。「結婚式が終わったとたんに、プランナーの方が“10分延長したんで、10万円いただいてもいいですか？”って。山本分、延長料金」。さらに「その時の山本のご祝儀、ちょうど10万円だった」とぶっちゃけた。ご祝儀と延長料金でチャラになってしまったといい、「何ももらってない」とボヤキ。スタジオは大爆笑に包まれた。