人気漫画家『ポケモン風波』イラスト描く 最初の3匹を独特な絵のタッチで表現
人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が28日、自身のXを更新。ゲーム『ポケットモンスター』のシリーズ完全新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』（ポケモン風波）が、Nintendo Switch 2専用ソフトで、2027年に全世界同時発売されることを受け、お祝いイラストを投稿した。
【画像】独特な絵のタッチ！ぶくぶ先生が描いた『ポケモン』新作の3匹
ゲームの新たな冒険の舞台は、風が吹き抜ける美しい島々ときらめく波が寄せ返す広大な海。最初のパートナーとなる3匹の名前は、草タイプが「ハブロウ」、炎タイプが「ポムケン」、水タイプが「ミオリー」となっている。
「ハブロウ」は、エネルギッシュだけど、不器用なまめひよこポケモン。「ポムケン」は、無邪気でフレンドリーなこいぬポケモン。「ミオリー」は、背伸びしたふるまいであざとく立ち回るみずやもりポケモン。大川氏が投稿したイラストは、独特な絵のタッチで、この3匹のポケモンが描かれている。
【画像】独特な絵のタッチ！ぶくぶ先生が描いた『ポケモン』新作の3匹
ゲームの新たな冒険の舞台は、風が吹き抜ける美しい島々ときらめく波が寄せ返す広大な海。最初のパートナーとなる3匹の名前は、草タイプが「ハブロウ」、炎タイプが「ポムケン」、水タイプが「ミオリー」となっている。
「ハブロウ」は、エネルギッシュだけど、不器用なまめひよこポケモン。「ポムケン」は、無邪気でフレンドリーなこいぬポケモン。「ミオリー」は、背伸びしたふるまいであざとく立ち回るみずやもりポケモン。大川氏が投稿したイラストは、独特な絵のタッチで、この3匹のポケモンが描かれている。