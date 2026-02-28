ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 茂木外相、イラン攻撃巡り「何らかの邦人に対する被害情報には接して… 茂木外相、イラン攻撃巡り「何らかの邦人に対する被害情報には接していない」 茂木外相、イラン攻撃巡り「何らかの邦人に対する被害情報には接していない」 2026年2月28日 19時44分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 茂木外相は２８日夜、外務省で記者団の取材に応じ、イランへの攻撃に伴う邦人の被害について、「今の段階で、何らかの邦人に対する被害情報には接していない」と明らかにした。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 降りたタクシーにはねられ２歳女児が死亡、走り去った運転手の女を逮捕…「事故に気がつかなかった」 トランプ氏、演説でイラン攻撃を「崇高な使命だ」…「今のためでなく未来のため」と米軍に死傷者出る可能性言及 知人女性の５歳男児に「相撲や柔道のようなトレーニング」で頭蓋内出血など負わせる…傷害容疑で男を逮捕 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, 世田谷区, ホテル, 配線, 大船, 神奈川, 寺田屋, 明大前, 沖縄, フローリング