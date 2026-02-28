好き＆行ってみたい「千葉県の道の駅」ランキング！ 2位「鴨川オーシャンパーク」を抑えた1位は？【2026年調査】
ウィンタースポーツや雪景色を目的とした遠出が増えるこの時期、道中の休憩場所選びも旅の満足度を左右する大切な要素となります。地元の特産品や温かいグルメなど、その土地ならではの個性が光るスポットの数々には、多くの注目が集まっています。
All About ニュース編集部は2月13日、全国10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「千葉県の道の駅」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者のコメントを見ると「海沿いにありのんびり景色を楽しみながら過ごせそうだから」（20代女性／岡山県）、「海が近く私にとっては魅力的で、花摘み体験は子どもにさせてみたい。物産展でどんなものが売っているのか実際に行って見てみたいと思った」（20代女性／大阪府）、「海のそばで景色が綺麗だから」（40代女性／兵庫県）といった声がありました。
回答者のコメントを見ると「廃校をリノベーションした雰囲気が独特で、懐かしい気持ちで散策できるから」（30代女性／石川県）、「廃校を活用した珍しい道の駅で話題性があること、宿泊や飲食も楽しめる体験型道の駅だから」（60代男性／神奈川県）、「テレビで見たことがある。元々あった建物を上手く利用しているのが、数多ある道の駅の中でも特にすごいと思う」（20代女性／宮城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：鴨川オーシャンパーク（鴨川市）／39票2位は「鴨川オーシャンパーク（鴨川市）」でした。太平洋を一望できる絶好のロケーションに建つ、サザエのようなユニークな外観が特徴の道の駅です。海水をひいた「千年磯」での磯遊びや足湯が楽しめるほか、地元の新鮮な魚介類を使ったレストランも充実。潮風を感じながら1日中楽しめるレジャースポットとして、ファミリー層にも高い人気を誇ります。
1位：保田小学校（鋸南町）／44票1位は「保田小学校（鋸南町）」でした。廃校になった小学校をリノベーションして誕生した、全国的にも珍しい「都市交流施設」型の道の駅です。教室をそのまま利用した宿泊施設や、体育館を活用した直売所など、懐かしさと新しさが融合した空間が魅力。小学校ならではの雰囲気を楽しみながら、地元の特産品やグルメを堪能できるユニークな体験が多くの支持を集めました。
