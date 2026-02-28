SNSで話題のカメラ女子でグラビアアイドル南雲るいさんFLASHデジタル写真集「南雲るい 君の虜」がリリースされました。



【写真】フェロモンがダダ漏れの南雲るいさん

愛機のカメラ「Z9」と超望遠レンズを持って野生動物の撮影に没頭する、ガチカメラ女子グラビアンの南雲さん。彼女にとって大自然は「戦場」ということで、戦場カメラマンを筆頭に「扇情的」「洗浄シーン」と3つの「せんじょう」をテーマに撮影されたのが本作です。コンセプト系グラビアを超越し、垂涎の圧巻プロポーションとセクシーな表情の数々に魅力されること間違いなし！



本格的な動物写真をアップしSNSで話題の南雲さんはFLASHに初登場。「戦場」「洗浄」「扇情」というユニークなコンセプトに負けないグラマラスボディは必見です。南雲さんは自身のXで「FLASHさんにグラビアを掲載いただきています ぜひゲットしてください」「FLASHデジタル写真集販売中だよ みてくれた？」と投稿し、撮影画像を公開しています。



【南雲るいさんプロフィール】

なぐもるい 11月11日生まれ 福岡県出身 T163B85W60H90 血液型A型 趣味カメラ 特技シフォンケーキを焼くこと 本格的な動物写真を撮るカメラ女子として、SNSバズりをきっかけに注目を集める。最新情報は公式X（@ruiruigrabeer )、公式Instagram（@ruiruigrabeer)