同率2位「唐芋レアケーキ」を抑えた1位は？ もらったらうれしい「鹿児島県のお土産」ランキング！ 【2026年調査】
少しずつ日差しが柔らかくなり、いよいよ本格的な行楽シーズンへの期待が膨らむ頃ですね。大切な誰かの喜ぶ顔を思い浮かべながら選ぶ地域の銘菓や名産品は、日常に心地よい彩りを添えてくれるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「鹿児島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
▼回答者コメント
「鹿児島県産の唐芋（サツマイモ）をたっぷり使用しており、まるで絹のようになめらかな口どけが特徴で、とても魅力的だから」（50代男性／広島県）
「鹿児島産唐芋の濃厚な甘みがあり、しっとりなめらかでケーキ感が強く、冷やしても常温でも、とても美味しいからです」（60代女性／愛知県）
「鹿児島名産の唐芋（さつまいも）を主役にしたレアケーキ しっとり濃厚なのに後味が重すぎない 洋菓子だけど、ちゃんと鹿児島らしさがある」（20代男性／福井県）
▼回答者コメント
「トーストにも使えるし、ホットケーキのトッピングにもいいし、牛乳に溶かしてもおいしく飲めます」（60代女性／千葉県）
「濃厚でパンに塗るととてもおいしいから」（40代女性／長野県）
「さつまいもとバターの組み合わせが美味しいから」（30代女性／岐阜県）
▼回答者コメント
「ほっくりした味で美味しいから」（30代女性／奈良県）
「鹿児島の薩摩芋をタルト風にしあげたクッキー生地も美味しいタルト」（60代女性／千葉県）
「鹿児島といえば芋のイメージがあるから」（20代女性／千葉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
同率2位：唐芋レアケーキ（フェスティバロ）／40票2位にはフェスティバロの「唐芋レアケーキ」が選ばれました。自社農園で大切に育てられたさつまいもを使用し、なめらかでクリーミーな食感に仕上げた贅沢なスイーツです。保存料を使用せず、素材の味を活かしたフレッシュな味わいは、全国の催事でも人気を誇ります。
同率2位：安納芋バター（鹿児島ユタカ）／40票同じく2位にランクインしたのは、鹿児島ユタカの「安納芋バター」です。種子島産の安納芋を贅沢に使用し、濃厚な甘みとバターのコクが絶妙にマッチしたスプレッド。パンに塗るだけで高級感のある味わいが楽しめると、自宅用にも贈答用にも高い支持を得ました。
1位：薩摩芋タルト（山福製菓）／44票1位に輝いたのは、山福製菓の「薩摩芋タルト」です。鹿児島県産のさつまいもをふんだんに使い、彩り鮮やかに焼き上げたタルト菓子。個包装で配りやすく、さつまいもの自然な甘みとバターの風味が老若男女問わず愛されています。鹿児島土産の新定番として、圧倒的な支持を得る結果となりました。
