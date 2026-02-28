「美しすぎるラジオDJ」として知られ、モデルとしても活躍をする山崎あみさんが、3月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round7」に登場します。



【写真】 洗練されたフェロモンを放つ山崎あみさん

170センチの長身としなやかなスタイル、佇まいに大人の余裕と品格が漂う山崎さん。同誌では、そんな彼女の魅力を最大限に引き出すべく、「和洋折衷」をテーマに撮影しました。和のエッセンスを感じさせる小物、可愛らしい色調のスタジオ空間、クラシカルでありながら新鮮なビジュアル、凛とした表情とふとした瞬間にのぞく柔らかさー山崎さんの美貌が鮮やかに浮かび上がります。



同号には、表紙に豊島心桜さんを迎え、裏表紙には岸みゆさん、中面には山田かなさん、さくらももさん（Toi Toi Toi）が登場します。



【山崎あみさんプロフィール】

やまざきあみ 1997年1月19日生まれ 東京都出身 T170 音楽大学在学中に情報番組のお天気キャスターに抜擢され人気に。モデル、タレント、女優、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍。最新情報は公式X（@_ami_yamazaki_）、公式Instagram（@__ami.yamazaki__）