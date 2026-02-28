「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）

新弟子検査が２８日、大阪市内で行われた。学校の卒業時期が重なり、年６場所で最も志願者の多い春場所では、２０２４年の２７人を下回り、義務教育修了が受検資格に定着した１９７３年以降最少の２０人が受検した。全員が体格基準（身長１６７センチ以上、体重６７キロ以上、中学卒業見込み者は身長１６５センチ以上、体重６５キロ以上＝２人は運動能力検査で通過）を満たした。内臓検査の結果を待ち、初日に合格者が発表される。

大相撲を目指す新弟子が激減する中、佐渡ケ嶽部屋の“１５歳カルテット”が際立つ。平沼凜＝宮崎・都城市出身＝は１９０センチ、１１８キロ。川渕空＝高知市出身＝は１６７センチ、８３キロ。兒玉大翼＝大阪・太子町出身＝は１７１センチ、１２２キロ。芳野竜汰＝静岡市出身、運動能力検査で通過＝は１６３センチ、８２キロ。それぞれがクリアした。

川渕は「前相撲で当たる相手を見たら、少し自信をなくしました」と苦笑い。芳野は「もっと頑張らないと」と、緊張感を口にした。

１５歳の４人。芳野は「稽古が終われば仲良く話します」と言えば、川渕は「きついことは相撲部屋なので多いですけど、仕事を４人で分担できるのがいい」と笑顔を見せた。

夢いっぱいの１５歳。長身の平沼は「師匠（元関脇琴ノ若）のようになりたい」と話し、川渕は「高知県の企業の化粧まわしを着けたい」と関取を目標に掲げ、兒玉は「琴勇輝（現君ケ浜親方）さんを尊敬しているので、一歩でも近づきたい」と誓った。

東海大会８強と、４人の中では最も相撲実績がある芳野は「体の大きさは違いますが、琴勝峰関のような勝負を決めるスピードを真似できるようになりたい」と語っていた。

春場所の幕内で、１５歳で入門したのは高安と隆の勝の２人のみ。強豪高校、強豪大学、海外出身者が大半を占める大相撲で、“たたき上げ”がどこまで力をつけるか楽しみだ。