◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月28日 バンテリンD）

日本代表「侍ジャパン」に“M＆M砲”が誕生だ！28日に「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）が行われ、初回に「3番・DH」でスタメンに名を連ねた牧秀悟内野手（27＝DeNA）が先制ソロ、2回には「5番・右翼」の森下翔太外野手（25＝阪神））が“ホームランウイング1号”となる2ランを放った。

初回2死無走者で打席に立った牧。中日先発左腕・大野が投じた初球をフルスイングすると、打球は左翼席に突き刺さった。ベンチ前ではお決まりの“デスターシャ”ポーズを披露。チームは2戦連続で初回の本塁打で先制した。

先発マウンドに立った伊藤が1点を許した直後の2回には、先頭の森下が、大野のツーシームをしっかりと捉え新設された「ホームランウイング」に叩き込んだ。ホームランウイング1号となる飛距離111メートルの勝ち越しソロ。初回に先制ソロを放った牧との“M＆M砲”中大アベックアーチとなった。

3月にはいよいよメジャーキャンプから村上と岡本も合流。連日フリー打撃で異次元の打球を見せつけている大谷、鈴木、吉田に加えて、前回23年大会も経験している日本が誇る左右の大砲が打線に加わる。牧と森下にとって、レギュラー争いへの最高のアピールとなった。