渡邊渚、“性犯罪報道”目にし「心が痛みます」 怒りをにじませ「加害者と“同罪”」と断罪した人とは？
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚が28
【誌面カット】幻想的な瞬間…渡邊渚本人のお気に入りカット
日、自身のインスタグラムを更新。3月8日の「国際女性デー」によせて、自身が目にした「性犯罪のニュース」に言及した。
渡邊は自作のミモザのリースの写真とともに「3月8日は国際女性デー。ということで、ミモザのリースを作ってみました。繊細だし、数日したら花が小さくなるのでそれを想定して形を作るのが難しかったです」と書き出し。
続けて「最近、女性が尊厳を踏みにじられる性犯罪のニュースを、国内外問わず、よく目にして、心が痛みます」「また、そういうニュースに対して、明確な根拠もないのに「同意があった」「恋愛関係の拗れ」と言う人が一定数現れることにもガッカリします」と、最近触れたニュースに対し、自身の心境を明かした。
続けて「加害者が最も悪いのは当然ですが、加害者を守ろうとする人、実質的には部外者なのに加勢してきて事実を見ようとしない人、他者を傷つけることをやめられない人、自分が人を傷つけていることにすら気が付かない人、そんな人たちも同罪だと思います」とバッサリ断罪。
「話が少し逸れてしまいましたが、女性たちが理不尽な思いをすることなく、自分の能力を十分に発揮することのできる、平等で安全な社会になることを願っています」と思いをつづった。
