2月27日、フリーアナウンサーでタレントの森香澄が自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。

「森さんはこの日、《人生初のブリーチしてみました いろんな色挑戦してみたい》と告白。この文面とともに7枚の写真をアップしていますが、これまでのダークトーンのブラウンから、赤みがかった明るめのブラウンにヘアカラーが変わっており、さらに緩めのウェーブヘアにイメチェンしています。表情は、自身の代名詞でもある“あざとかわいい”を意識したニュアンス。ファンからも絶賛の声が飛び交っています」（スポーツ紙記者）

X上には

《森香澄さんブリーチ似合っています。》

《透明感エグくて輝きが強すぎて目が幸せすぎる》

《森香澄ちゃんの人生初ハイトーン、めっちゃ透明感出てて天使みたい〜》

など、称賛の声が見受けられる。

森は2023年3月にテレビ東京を退社すると、インフルエンサーが多数所属する事務所に身を置き、タレント活動を開始した。

「フリー転身後は、バラエティ番組を中心に引っ張りだこの森さんです。タレント業のみならず女優業にも積極的に進出。2023年8月放送連続ドラマ『ギフテッド Season1』（東海テレビ フジテレビ系）の第2話で女優デビューし、翌年には3本のドラマで主演を飾る大活躍を見せています。2025年には2本の映画に出演するなど、まだまだ女優としては上り坂の途中にあるようです」（芸能記者）

現在は、中村倫也が主演するドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）に出演中の森。作中では“熱狂的オタク役”を熱演中だ。

「森さんは、親しみやすいキャラクターとアナウンサー時代に培ったトーク力で人気を博しています。タレントとしてもInstagramのフォロワー数も113万人と、人気インフルエンサーの一人。

出演中のドラマは、2月27日には第7話が放送されました。作中では濃いブラウンの髪色ですから、もしかしたら今回の初ブリーチは、クランクアップを迎えての挑戦だったのかもしれませんね。ひょっとしたら、次回作のためのイメチェンかも？」（同前）

バラエティではぶっちゃけキャラ、ドラマでは、時に猟奇的な顔も見せている森。「天使」とまで称されたイメチェンで次に見せるのは、どんなキャラなのだろうか。