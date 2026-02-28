◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第４節 磐田０―０（ＰＫ５―３）福島（２８日、ヤマハスタジアム）

静岡市出身の「カズ」ことＪ３福島の元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）が地元・静岡に帰ってきた。２月２８日の磐田戦の試合前ウォーミングアップでボールを蹴ると、観客がスマートフォンを向けて撮影。メンバー発表で名前がアナウンスされると、スタンドから拍手が起こった。

先発したＪ２甲府との開幕戦（７日）以来、３試合ぶりにメンバー入り。「このスタジアムで何度も試合をした。懐かしかった」とカズ。試合後には三浦文丈コーチ（５５）や川口能活ＧＫコーチ（５０）と笑顔であいさつを交わした。

だが試合は互いにゴールを奪えず０―０が続き、「出場させるゲーム展開にならなかった」と寺田周平監督（５０）。カズも「ＰＫ戦でうちの選手がブーイングされているのがうらやましかった」と、出番のなかった無念さをにじませた。

チームは開幕４連敗（ＰＫ負けを含む）となったが、Ｊ２の磐田を無失点に抑えた。「負けたのは悔しいけれど、勝ち点１が取れたことはプラスに考えたい」と前を向く。次節・３月８日はＪ３長野をホームで迎え撃つ。「早くピッチに立って、プレーを見てもらって喜んでもらいたい」と今後の戦いを見据えた。