鍵山優真が五輪フェアプレー賞の最終ノミネートに

ミラノ・コルティナ五輪の公式サイトはフェアプレー賞の投票を開始した。「最も印象に残ったフェアプレーの瞬間はどれですか？」と呼びかけている。

フィギュアスケート男子で2大会連続の銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が最終候補に名を連ねた。「チームメートの勝利が、共に勝ち取るものであると世界に改めて示した。シュン・サトウのメダルを、まるで自分のメダルかのように喜ぶ、心温まる祝い方は、友情と仲間を心から喜ぶことが、どんなライバル関係にも橋渡しになることを証明した」と紹介されている。

ノミネート理由に挙げられたのは、仲間の快挙を喜ぶ姿勢だった。佐藤駿（エームサービス・明大）がショートプログラム9位からフリーの大逆転で銅メダルを獲得すると、鍵山は自分のことのように喜んだ。涙を流す佐藤と抱き合い、歓喜を共有した。その姿勢は、ファンの心を打った。

鍵山の他にはイリア・マリニン（米国）、フィギュアスケート女子のアンバー・グレン（米国）、カーリング混合ダブルスのジュリー・ゼリングロワ（チェコ）もノミネートされた。またカーリング女子の米国代表とイタリア代表、アイスホッケー女子のカナダ代表も名を連ねている。



（THE ANSWER編集部）