“派手色”はまずバッグから！【GU】コーデにグッと差が出る♡「こなれ赤バッグ」

コーデがなんだか物足りない……そんなときはカラー小物を取り入れてみては？ 派手に見えがちなカラーでも、小物なら取り入れやすくこなれた印象に仕上がるかも。そこで今回は【GU（ジーユー）】から「赤バッグ」をご紹介します。大人コーデに投入して、着こなしを華やかにアップデートしてみて。

ネイビー × グレーに映える赤バッグでつくる旬バランス

【GU】「シリンダーバッグ」\1,990（税込・セール価格）

ネイビー × グレーの落ち着いたトーンの着こなしにきかせた、鮮やかな赤バッグ。丸みのあるフォルムが女性らしく、カジュアルなスタイルを都会的な印象に格上げ。ビビッドな赤バッグを組み合わせるコーデに迷ったら、まずはベーシックカラーのコーデに合わせてみて。

ブルーデニムと赤バッグのコントラスト

【GU】「2WAYナイロンバッグ」\2,990（税込）

デニムシャツとストレートジーンズを合わせたカジュアルコーデには、赤バッグでメリハリを。ブルー系でまとめたコーデにビビッドな赤が加わることで、コントラストがききグッと洗練された印象に。メンズライクな着こなしにレディな雰囲気を取り入れたい日にも、おすすめのアイテムです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M