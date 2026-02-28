インスタグラムで報告

女子ゴルフの金澤志奈が28日、インスタグラムを更新し、結婚したことを明かした。おめでたいニュースに、女子プロ仲間から祝福が相次いでいる。

金澤は「いつも応援してくださる皆様へ」と切り出し、「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。白のドレス姿で男性と見つめ合う写真もアップした。

お相手について言及はしていないものの、金澤は「これまで支えてくださった皆様に心より感謝申し上げると共にこれからもゴルフとまっすぐ向き合いより一層精進して参ります 今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」とさらなる飛躍を誓った。

投稿には瞬く間に女子プロ仲間からの祝福が殺到している。

「きゃー おめでとー」（安田 彩乃）、「おめでとううううううう すてき」（川崎志穂）、「おめでとーーーん」（大西葵）、「おめでとうございます！！」（三ヶ島かな）、「ええええおめでとう御座います」（立浦葉由乃）などの声が寄せられた。

30歳の金澤は2017年のプロテストに合格。昨季の国内メジャー、ソニー日本女子プロ選手権でツアー初優勝。今季はシード選手としてシーズンを戦う。



（THE ANSWER編集部）