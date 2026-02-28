SPARKS GO GOが、約16年ぶりとなるCLUB CITTA’公演を開催することを発表した。

本公演は＜感謝感激還暦祭り 〜CLUB CITTA’川崎 爆音祭〜＞と題し、メンバー全員が還暦を迎える節目の年に3人揃って川崎のステージへと立つ。これまで積み重ねてきた時間と、鳴らし続けてきた爆音を携え、感謝を込めて届けられる一夜限りの特別公演だ。

チケットはオフィシャルファンクラブ「TEAM SxGxG」での先行受付が開始された。受付期間は2月28日(土)19:00〜3月15日(日)23:59まで。

■＜感謝感激還暦祭り 〜CLUB CITTA’川崎 爆音祭〜＞ 2026年11月26日(木) 神奈川県 川崎市 CLUB CITTA’

OPEN 18:00 / START 19:00

出演：SPARKS GO GO, etc…

TICKET：オールスタンディング \8,800（税込／別途1ドリンク代必要）

ライブ詳細はこちら：https://sparksgogo.jp/live/ ■ チケット情報

＜TEAM SxGxGx先行受付＞

受付URL： https://sxgxgx.jp/

受付期間：2026年2月28日(土)19:00〜3月15日(日)23:59まで

※受付期間中の新規入会でもお申し込みいただけます。

※【TICKET】ページにて詳細をご確認ください。

※お一人様4枚までご購入いただけます。

※3歳以上はチケットが必要となります。