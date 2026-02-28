シンガー・ソングライターのピンクが先日浮上した離婚説を否定した。およそ20年の結婚生活を送っている元モトクロスレーサーで夫のケアリー・ハートとの間に2人の子を持つピンクは、ネットで見るまで、そんな噂があったことも知らなかったとして、その「フェイクニュース」を信じないようにと呼びかけた。



【写真】衣装もスタイルもすべてがパワフル 個性的すぎるピンク姐さん

ピンクはSNSに動画を投稿。「今、私が夫と破局したと知ったところ。知らなかったけど」「同じく気づいていないうちの14歳と9歳の子供たちにもそう伝えたいのかしら」「それともちゃんとしたニュースを伝えたら？エプスタイン文書に関してとか、人種差別やスポーツ界における女性軽視とか？」と続けた後、先日自身がロックの殿堂入りを果たしたことなど、自分が成し遂げたことなどを報道するつもりはないのかと非難。「もっとマシになって」と言い放った。



そして、キャプションには「いつも言っているけど、私からの発表でない限り、噂は信じないで」とつづられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）