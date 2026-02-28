佐藤龍之介が今季4試合目で初スタメン

FC東京は2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節で柏レイソルと対戦した。

FC東京復帰後、初スタメンとなったMF佐藤龍之介が「自分たちがやりたいようなことはあまり多くできていなかった」と試合を振り返った。

佐藤は左サイドで先発出場。日本代表DF長友佑都とサイドでコンビを組んだ。第3節まではすべて後半からの途中出場だったが、柏戦でスタメンのチャンスをつかんだ。

しかし、前半立ち上がりのチャンスを決め切れず、チームも0-2で敗戦。左サイドで起点となりながら、後半途中からは中央でもプレーしたが、持ち味を発揮する場面は多くなかった。

チーム全体として守備に回る時間が長く、思うような攻撃ができなかった。試合の立ち上がりには流れをつかんだ時間帯もあったが、「狙いはあったが、自分たちがやりたいことはあまり多くできていなかった」と語り、理想と現実のギャップを口にした。

試合の流れが相手に傾いた要因については、「相手に支配されて、リアクションの動きが多くなった。そういったところで自分たちの流れが変わった」と分析。さらに、「相手が自分たちを見て嫌なポジションに立ち、そこの質で上回られた」と振り返り、ポジショニングや局面での質の差が難しさにつながったと指摘した。

左サイドで起点となり、後半途中からは中央でもプレーしたが、得点に絡むことはできず。「今日はそういう日」と割り切り、「コンスタントに自分の良さを出していくために、自分のプレーを出すことに集中するだけ」と前を向いた。

そして、佐藤にとって柏戦は味の素スタジアムでのリーグ戦初スタメンになった。「少し緊張感もあった。ここで活躍できないとダメだと思う」と率直な思いを口にした。

4試合目でスタメンを勝ち取ったが、「まだ4試合なので振り返る必要はない」と冷静。「代表からいいコンディションで帰ってきたので、あとはここで活躍できれば」と、さらなる活躍を誓った。（FOOTBALL ZONE編集部）