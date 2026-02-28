◇明治安田J1百年構想リーグ FC東京0―2柏（2026年2月28日 味スタ）

FC東京のMF佐藤龍之介（19）が28日、味スタで開催された柏戦で青赤でのリーグ初先発出場を飾った。

この日は左MFに入ると、前半4分にいきなり決定機を迎えた。ショートカウンターからマルセロ・ヒアンが持ち上がり、エリア内で託された佐藤龍が左足を振った。だが、ここは柏GK小島の好守に阻まれてしまう。唇をかみ、「最初のチャンスで決めきりたかった。守備に追われる時間が長かったので、なかなか攻撃で力を出せたなかった」と、吐き出した。

前半はショートカウンターから決定機をつくったが、後半に入って押し込まれる展開が続き、失点を重ねてしまった。後半18分からトップ下に入って状況を打開しようと試みるも、得点を生み出すことはできず。同29分に交代でベンチへと下がった。

「相手に支配されてリアクションの動きが多くなってしまった。自分たちを見て相手は嫌なポジションに立ってきて、そこの質で上回られてしまった」

自身の復帰後初先発を白星で飾れず。肩を落としたが、佐藤龍は「少し緊張感もあったが、ここで活躍できないとダメだと思う。次は頑張りたい」と、次節の横浜M戦へと気持ちを切り替えた。