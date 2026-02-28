ミュージシャンで俳優のうじきつよしが27日にX（旧Twitter）を更新。26日の参院本会議でのれいわ新選組・奥田芙美代共同代表の代表質問を支持しつつ、国会を批判した。

奥田氏にとって就任後はじめての代表質問が行われた26日の参院本会議。約10分の持ち時間の中で奥田氏は自身が3人の子どもの母親だと明かしつつ、「こういう普通の母親が国会議員にならないと、市民感覚からずれた政治屋たちに丸投げしていては、『子どもを守る』と言って子どもを殺す暴力政治が、そう遠くない将来に来るかもしれないと危機感しかなく、議員になりました」と明かした。

また、2025年12月16日の参院予算委員会で、奥田氏の質問を受けた高市早苗首相が「大切な子どもさんの命を守るために私は戦います」と答弁したことを振り返り、「戦う？ 誰と誰が？」「子どもを守るのは、人を殺す武器ではなく、子どものおなかがいっぱいになるお米です。武器よりお米です」などと話していた。

奥田氏の質問後、関口昌一議長は「奥田君の発言につきましては、速記録を調査の上、発言中に不穏当な言辞がありましたら、議長において適切に措置いたしたいと存じます」と述べていた。

うじきつよしはXで奥田氏の代表質問を投稿したポストを引用し、「“不穏当”なのは、人の発言中に聞かぬどころか歩き回り、徒党を組み共謀する自民党員たち」と指摘。「学級崩壊、教室の隅に群れるゴロツキ、チンピラに見えた」と批判した。

また、「映像を見ただけでも悪寒、吐き気、澱みきった腐った国会。これが国権の最高機関か？！」（原文ママ）と問題提起していた。

さらに、「人間はどこまでダメになるかの見本を、見せつけられている」とつづり、「この負の重圧の中で、まっすぐ正論を訴える奥田さんを理解、共感できぬ人間には、未来はない」と奥田氏への支持を表明していた。

ポストには、「中身のないただの誹謗（ひぼう）中傷」「なんで同調できない人の未来まで否定するのですか？」「不当発言に対する精査してるだけだろ」「どうひねくれて見たら学級崩壊想像できるの？」という困惑の声が集まっていた。

うじきの「奥田さんを理解、共感できぬ人間には、未来はない」という断言に多くの人が不快感を覚えたようだ。