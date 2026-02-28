子どもたちへのサプライズの一部始終が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「こんなにも喜んでくれるなんて」「反応が可愛すぎる」「涙ぐんじゃうよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子どもたちに内緒で『子犬を飼った』結果→リビングで気が付いた瞬間…100点満点な『それぞれの反応』】

子どもたちに内緒で…

Instagramアカウント「rt____a_fam」の投稿主さんは、4人の娘を持つママさん。今回、子どもたちに内緒で「あるサプライズ」を用意したといいます。それは、子どもたちがずっと願っていた「子犬を家族にする」というもの！子どもたちがいない間に、まだ小さな『椿』ちゃんをリビングに置いて、帰りを待っていたそうです。

まずは1人目の娘さんがリビングに入ってきました。体調が悪かったのか、「気持ち悪い～」と言いながらリビングに入ってきた娘さん。しかし、椿ちゃんの存在に気付いた瞬間、3階に駆け上がってしまったそうです。あまりに突然の出来事に、驚いてしまったのでした。

100点満点のリアクション

その後、他の娘さんたちとパパがリビングへ。一番年上のお姉ちゃんは、椿ちゃんを見つけた瞬間、感極まって大号泣！！その場で固まってしまったといいます。

もう1人の娘さんの歓声を聞きつけ、家族全員が椿ちゃんの周りに大集合。箱に入った椿ちゃんを見つめ、それぞれに喜びを表現していたそうです。大歓喜する娘たちを見て、パパも思わずニコニコ温かな笑顔に…。

愛溢れる光景にホッコリ

小さな娘さんが、あどけない口調で「こんなわんちゃん欲しかった～」と言えば、お姉ちゃんたちは抱っこしようと優しく手を伸ばし…。リアクションはそれぞれ異なるものの、全員が幸せでいっぱいな様子だったといいます。

まずは、お姉ちゃんが足の上に椿ちゃんを乗せて撫でたとか。優しくナデナデするも、いつまでも涙が止まらなかったというお姉ちゃん。その表情から、わんことの生活を夢見ていたことが伝わります…。

4人の優しいお姉ちゃんに囲まれて、椿ちゃんも健やかに成長することでしょう！！

この投稿には「こんなサプライズ嬉しすぎます」「みんなに愛されて幸せだね」「ますます賑やかな家族になりますね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「rt____a_fam」には、椿ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。家族の賑やかな暮らしや椿ちゃんの成長を見守りたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「rt____a_fam」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。