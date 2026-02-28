パパに最大級の愛を伝えるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で48万4000回再生を突破し、「全体重で息の根を止めにいってるｗ」「幸せなんだろうなぁ」「ジャストフィットしてるんでしょうね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ふと『隣で寝ているパパ』を見たら、犬が…絶対に動けない『愛が重すぎる光景』】

隣で寝ているパパを見たら…

TikTokアカウント「piichixesip」の投稿主さんは、マルチーズ×タイニープードルのミックス犬『ラテ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。ある日、ママがベッドで寝ていたときのこと。ふと、隣で寝ているパパを見てみると…。

パパの顔の上に、なんとラテちゃんの姿が。ラテちゃんは、パパの顔をベッドのようにしてスヤスヤ眠っていたといいます。ラテちゃんの頭が当たり、パパの目はぎゅっと押しつぶされていたとか。

実は、ラテちゃんはパパのことが大好き！あまりにも愛情が深すぎて、体重のすべてをパパの顔にかけてしまったのでした。

愛が重すぎる光景に爆笑！！

生き埋め状態になってしまったパパですが、ラテちゃんがリラックスしているためなかなか体勢を変えることができません。呼吸もままならず「苦しい…」と呟くパパ。顔を潰されたまま、ラテちゃんが移動するのを待つしかなかったそうです。

ラテちゃんは、もともと大変人懐こい性格なのだとか。中でもパパに対する愛は計り知れないほどで、一体化して寝るととても幸せそうにするのだといいます。パパはちょっぴり大変ですが、2人の絆を感じられるワンシーンなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「幸せに眠りにつけそう」「わたしもこうして寝たい」「最高なやつですね」などさまざまなコメントが寄せられました。

パパへの想いにホッコリ♡

パパっ子なラテちゃんは、パパが仕事をしている間も我慢ができないようです。たくさんのおもちゃを床に並べて、どうにかパパの気を引こうと奮闘するそうです。ラテちゃんが並べるおもちゃは、どれもお気に入りのものばかり。パパに喜んでもらいたいという想いが伝わります…。

ラテちゃんの気持ちはパパに届いたようで、この後たくさん撫でてもらったのだとか。幸せな家族の光景は、見ているだけでホッコリしてしまいますね。

TikTokアカウント「piichixesip」には、ラテちゃんとご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「piichixesip」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。