「『葬送のフリーレン』旅をともにする2WAYブランケット」が2026年2月27日(金) より一部コンビニエンストアおよび書店にて先行発売される。

本商品は『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人、作画：アベツカサ）をテーマにした、小学館のコンビニエンスストア向けの新レーベル『LIFETUNES MALL プレミアム』の第2弾。春の寒暖差から夏の冷房対策まで用いることが可能な特製ブランケット。

本商品はふわふわで厚みのある生地を採用しているほか、約120×80cmとビッグサイズなつくりも特徴。オモテ面には勇者一行の印象的な名シーンがデザインされており、ウラ面はフリーレンが旅路で纏うケープを再現。

ブランケットのほか特製ブックレットでは小学館の公式EC『LIFETUNES MALL』で発売中の『葬送のフリーレン』グッズの最新情報や注目アイテムについても紹介される。

『葬送のフリーレン』は魔王を倒した勇者一行の魔法使い・フリーレン、彼女はエルフで長生き。勇者・ヒンメルの死に、何故自分が悲しんだのかわからず、人を “知る” 旅に出ることに。新たな仲間・フェルン、シュタルクと 共に、“魂の眠る地（オレオール）” を目指す。さまざまな出会いや別れを経てフリーレン一行の旅は続く。黄金都市に投影された人類と魔族の記憶…女神の石碑に触れたことで過去へと遡り体現する奇跡。物語は、過去を慈しみ、未来に希望を託す。英雄たちの “軌跡” を伝承する後日譚ファンタジー。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）