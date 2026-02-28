今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年3月1日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


人から試されてしまいそう。終始、本音は隠しておいて。

11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


吉凶が混在する日。協調性を大切にすることが幸運を呼ぶカギに。

10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


先を焦ると失敗しそう……。着実に1歩ずつ進んでいくこと。

9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


親しい人から裏切られるかも……。保証人になるのは避けて。

8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


陰で非難される暗示が。相手にしてもいいことがないので、放っておくこと。

7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


今後1〜2週間の予定をチェックしよう。ダブルブッキングに注意！

6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


運気は足踏み状態。イチかバチかの勝負に出ると運気アップ。

5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


個性を大切にしよう。自分らしい考え方にはツキが宿る予感。

4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


二者択一を迫られて戸惑いそう。現実的な方を選ぼう。

3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


大風呂敷を広げるとチャンスを呼べそう。謙遜はツキをダウンさせるかも。

2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


思い付いたことはどんどん実行しよう。面白い体験ができるはず。

1位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


語学学習の吉日。新しい勉強法を取り入れれば成果は大！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)