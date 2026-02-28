「0距離写真がやばい」山田裕貴が中島健人をバックハグ！ 「ドキドキしてしまう お二人共最高です」
ファッション誌『NYLON JAPAN』（カエルム）の公式Instagramは、2月27日に投稿を更新。俳優の山田裕貴さんと元Sexy Zoneの中島健人さんのモデルショットを披露しました。
【写真】山田裕貴と中島健人のバックハグ
コメントでは、「2人の0距離写真がやばいです」「二人がカッコよくて素敵な表紙だったので購入させていただきました」「ドキッとしちゃう」「バックハグされながらも強い眼差しでカメラを見てくるケンティーがカッコ良すぎてドキドキしてしまう お二人共最高です」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「素敵な表紙」同アカウントは「ページを捲るたびに、儚くも力強い美しさに目を奪われる、まさに“The Shape of Beauty”な特集をお見逃しなく」とつづり、写真を1枚投稿。山田さんが中島さんをバックハグするツーショットで、顔を寄せ合いながら真剣なまなざしをカメラに向ける印象的なカットです。
ドラマで初共演の2人ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』で初共演を果たす、山田さんと中島さん。同作の公式Instagramではキービジュアルも公開され、話題を集めています。TBS系でのスペシャルドラマ放送に加え、U-NEXTでの独占配信も予定されており、注目度の高い作品です。テレビドラマは3月26日放送予定なので楽しみに待ちたいですね。
