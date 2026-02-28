◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月28日 バンテリンD）

侍ジャパンの森下翔太外野手（25）がWBCでのレギュラー奪取をアピールする一発を放った。中日との壮行試合に「5番・右翼」で出場。22日の壮行試合・ソフトバンク戦で左翼席中段へ突き刺した2ランに続く“2号”となった。

2回、先頭打者で迎えた第1打席に大野のツーシームを捉えた打球は新設された“ホームランウイング1号”となる飛距離111メートルの勝ち越しソロ。初回に先制ソロを放った牧との中大アベックアーチにもなった。森下は初回の右翼守備では1死一、三塁で細川の放ったライナー性の打球に猛チャージをかけて好捕。攻守で存在感を放った。

「5番・左翼」で先発出場した27日の壮行試合・中日戦では3打数無安打。阪神では中軸を形成し、前日に先制3ランを放った佐藤輝に負けじとそのパワーを示した。宮崎での事前合宿では外野の全ポジションを守るなど本番でのレギュラー奪取へアピールを続けており「しっかり結果を出せるように頑張ります」とこの名古屋での強化試合へも意気込んでいた。