水上恒司、一般女性と結婚報告「新たな生命を授かりました」
俳優の水上恒司（26）が、一般女性を結婚したことを報告した。所属事務所が28日に公式サイトで発表した。
【画像】お相手は妊娠中！事務所が発表した水上恒司の結婚報告文
サイトでは「日頃より水上恒司へ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます」と説明。
「なお、本件に関する正式な情報は弊社よりお知らせするものが全てとなります。憶測による報道はお控えいただけますよう、強くお願い申し上げます。また、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」。
「引き続き水上恒司をしっかりとサポートしてまいりますので、変わらぬご支援のほど、よろしくお願いいたします」と伝えた。
水上は、2018年放送のドラマ『中学聖日記』でオーディションを経て有村架純が演じる主人公の相手役に抜てきされ、俳優デビュー。その後、『青天を衝け』『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』『WIND BREAKER』数々のドラマや映画に出演した。
