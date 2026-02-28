家の壁にマーキングし始めたので去勢手術を決意。猫好きを魅了する「モフモフ」が名残惜しい／うちの猫は今日も塩対応
ひとことに猫と言っても、触られるのが苦手だったり、警戒心が強かったり、人間と同じようにさまざまな性格があります。でもどんな態度を取られてもかわいさが勝ってしまいますよね。
【漫画】『うちの猫は今日も塩対応』を第1回から読む
本作は、著者・のなか海さんとちょっと激しめな性格で13歳になる実家猫・キキとの日常を描いたコミックエッセイ。愛想はよくないし、すぐキレる。塩対応ですれ違いもたくさんあるし、仲はたぶんよくない……。
それでも可愛いから全部許すし、楽しく元気に長生きしてほしい。振り回される毎日さえ愛おしい毎日。面白おかしい攻防が微笑ましい『うちの猫は今日も塩対応』をお届けします！
※本記事は『うちの猫は今日も塩対応』（のなか海/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
