試合前セレモニーで大谷がドアラをスルー、3年前の塩対応を再現

野球日本代表「侍ジャパン」のドジャース・大谷翔平投手が28日、バンテリンドームで行われた中日との強化試合の試合前セレモニーで見せた“塩対応”がファンの爆笑をさらっている。中日のマスコット・ドアラからのハイタッチを華麗にスルー。SNS上では「まーた大谷翔平がドアラを無視してる」と歓喜の声が上がった。

この日、試合は欠場予定だったが、試合前には大谷の名前がアナウンスされてグラウンドに登場した。そこで待っていたドアラがハイタッチを求めたものの、大谷はこれを見事に“ガン無視”した。前日には侍ジャパンの応援キャラクター「応援侍たまべヱ」の頭を叩く“悪ガキぶり”を見せていたが、この日はドアラ相手に無情なスルーを発動。無視されたドアラは天狗のジェスチャーで反撃し、球場の笑いを誘っていた。

大谷とドアラといえば、2023年3月に同球場で行われた強化試合でも同様のやり取りがあった。その際もハイタッチを求めるドアラを連日スルーし、隣にいた白井一幸コーチとハイタッチを交わして大爆笑する姿が話題となっていた。

3年ぶりの“再放送”とも言えるお馴染みの絡みに、SNS上のファンも大喜びの様子だった。「大谷またドアラを無視したな!!!」「本日もドアラにハイタッチしない畜生大谷翔平さんww」「まーた大谷翔平がドアラを無視してる」「またやってる」「光の具合もあって哀愁漂うwww」「この絡みが見たかった〜！ 」といったコメントが殺到。さらに「やっぱこれよな。大谷さんも扱い方わかってらっしゃる」「ドアラ安定に大谷にスルーされてて草」など、2人の息の合ったコントのようなやり取りに爆笑の声が相次いでいた。（Full-Count編集部）