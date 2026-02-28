花咲楓香「ノーバンで投げられるように」最近始めたこと明かす
【モデルプレス＝2026/02/28】グラビアタレントの花咲楓香が28日、都内で『花咲楓香〜CUTIE PIE〜Tradingcard』発売記念イベントを開催。始球式への思いを打ち明けた。
大の北海道日本ハムファイターズファンの花咲。2026年の目標を聞かれると「楽しく撮影を続けられたら」と笑顔をみせつつ、プライベートでは今年からジムに通い始めたことを打ち明けた。
その最大の目的は「18mの距離（始球式の距離）をノーバンで投げられるように腕力をつけること」だと熱弁。以前の始球式ではキャッチャーの手前でワンバウンドしてしまった悔しさがあり、「エスコン（フィールド）ではまだ投げられていないので、今年できたら。いつでもノーバンで投げられるように」とリベンジへ向けて意気込んだ。
また、すでにジム通いの効果はあるようで「撮影中のポージングで疲れが出ないというか、無理なポーズをしてもかなり体力が保つようになってきた」と変化。「今まで筋力皆無でいつもバタッと倒れていたのに、それがもうすでに効果が出始めている」と嬉しそうに報告した。（modelpress編集部）
