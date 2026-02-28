子どもからオトナまで楽しめる！【中川紅葉】が「たまごっち ふぁくとり〜！」に潜入調査♡
Ray㋲イチのミーハーガール・中川紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、“たまごっち”の世界を体験できる唯一無二のスポット「たまごっち ふぁくとり〜！」に潜入しちゃいました♡ 懐かしくって可愛いたまごっちに終始大興奮だった紅葉の姿をお楽しみください！
KUREHA TREND♡ Vlog Vol.5
今回のトレンドは......
「たまごっち ふぁくとり〜！」
東急プラザ原宿「ハラカド」内3階、たまごっちラボが運営する“工場”をテーマにした常設店が2025年11月にオープン！
グッズを購入できるほか、オリジナルのアイテムを作れるなど、たまごっちの世界を体験できる唯一無二のスポット♡
住：東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」3F
https://tamagotchi-factory.jp
紅葉がたまごっちの世界観を満喫♡
「たまごっちは小さい頃、ついついお世話をサボって悲しい結果になることが多かったな……（笑）。
子どものおもちゃってイメージだったけど、『たまごっち ふぁくとり〜！』に来てみたら、まずグッズが可愛すぎる〜♡
派手な配色だったり、独特のフォントだったり、懐かしすぎてエモい気分になりました。
今は新しいたまごっちがたくさん出ているみたいだけど、私は昔からいる定番のキャラクターに愛着が湧きますね（笑）。
それに、ここはグッズを買えるだけじゃなくて、たまごっちの詰めあわせとか、グッズを作れたりとか、楽しい体験もたくさんできるのがうれしい！
ディスプレイに流れている映像も可愛すぎて、一生見てられる（笑）。私たちの世代はもちろん、子どもからオトナまで楽しめる気がします！」
モデル／中川紅葉（本誌専属）
※衣装はすべて本人私服です。
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
