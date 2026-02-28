子どもからオトナまで楽しめる！【中川紅葉】が「たまごっち ふぁくとり〜！」に潜入調査♡

Ray㋲イチのミーハーガール・中川紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、“たまごっち”の世界を体験できる唯一無二のスポット「たまごっち ふぁくとり〜！」に潜入しちゃいました♡ 懐かしくって可愛いたまごっちに終始大興奮だった紅葉の姿をお楽しみください！

KUREHA TREND♡ Vlog Vol.5 ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回は、懐かしくって可愛い“たまごっち”の世界観を感じられる、「たまごっち ふぁくとり〜！」に潜入♡ 終始大興奮だった紅葉の姿をお届けします！ たまごっちの詰め放題したよ♡

紅葉がたまごっちの世界観を満喫♡ 「たまごっちは小さい頃、ついついお世話をサボって悲しい結果になることが多かったな……（笑）。 子どものおもちゃってイメージだったけど、『たまごっち ふぁくとり〜！』に来てみたら、まずグッズが可愛すぎる〜♡ 派手な配色だったり、独特のフォントだったり、懐かしすぎてエモい気分になりました。 今は新しいたまごっちがたくさん出ているみたいだけど、私は昔からいる定番のキャラクターに愛着が湧きますね（笑）。 それに、ここはグッズを買えるだけじゃなくて、たまごっちの詰めあわせとか、グッズを作れたりとか、楽しい体験もたくさんできるのがうれしい！ ディスプレイに流れている映像も可愛すぎて、一生見てられる（笑）。私たちの世代はもちろん、子どもからオトナまで楽しめる気がします！」 いろんなところにたまごっちが！ 昔から大好きなまめっち〜♡

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉