２８日にラストライドを終えた１１１０勝ジョッキーの言葉に、ＳＮＳ上では感動の声が続出している。Ｘでもトレンド入りした。

調教師に転身する藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝はこの日が、騎手としてのラストデー。阪神で７鞍に騎乗し、マーガレットＳ（タマモイカロス）では、藤岡健一調教師との父子コンビで見事に勝利を飾った。

最終レース後にはウイナーズサークルで引退式が行われ、藤岡騎手は「（弟の康太さんの）事故があってからは、とにかく無事に引退することが、藤岡家の長男としての務めと思ってきた。役割を果たせてほっとしています」「生まれ変わってもジョッキーになりたい」などとコメントした。

同騎手は２００４年３月にデビュー。２００５年の京都牝馬Ｓ（アズマサンダース）で重賞初制覇を飾り、２０１８年のＮＨＫマイルＣ（ケイアイノーテック）でＧ１初制覇を飾った。２２年にわたる騎手生活でＪＲＡ通算１万２３４５回騎乗、１１１０勝を挙げた。重賞はＧ１・２勝を含む４９勝。

引退式での藤岡騎手の発言には、ネット上で「努力と家族愛に支えられた感動のラストランです」「歳取って涙腺が脆くなってきたせいかさっきから涙が止まらない」「言葉の端々から本当に良い人だって分かる大好きなジョッキーです」「また生まれ変わっても〜の言葉、本当もらい泣きしてしまうて」「こんなん泣くわ 藤岡佑介騎手、現役お疲れ様でした！」「本当無事に終えられて良かった…」「『生まれ変わっても騎手に』で涙腺決壊したよ…藤岡康太騎手も一緒に今日を迎えて欲しかったよね…」「家族への深い愛と責任感を感じます」「また生まれ変わっても一緒にジョーキーやってください 藤岡佑介騎手お疲れ様でした滝涙」などのコメントが寄せられている。