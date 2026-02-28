◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日ー日本（２８日・バンテリンドーム）

侍ジャパンのＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が先制アーチを放った。

初回２死、中日・大野のカットボールをとらえた。左翼へ推定飛距離１２０・１メートル（データは速報アプリ・ＮＰＢ＋）の豪快なソロ。ベンチに戻ると、決めポーズの「デスターシャ」を決めた。「打ったのは曲がり球。最高の形になってよかった。本番に向けて最高の状態に持っていけるよう頑張ります」とコメントした。

ＷＢＣには２大会連続の出場となるが、前回大会では米国との決勝戦でスタメン出場がかなわず。昨年１２月に行われた契約更改時には「あそこでしか味わえないものがある。先発メンバーで出られるように頑張りたい」と意気込むなど、試合出場への意欲は誰よりも強い。

快勝した前日２７日の中日との壮行試合後には、大谷が自身のインスタグラムのストーリー機能で、牧の動画とともに「ナイスゲーム」と日本代表の勝利をたたえる投稿を行うなど、早くもチームのムードメーカーになっている。ＷＢＣ本戦でも、この男がチームの雰囲気作りに一役買いそうだ。