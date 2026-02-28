２７日、重慶市両江新区の蔡家智慧湾区生態公園で開かれた就職説明会で、求職者に職場の状況を紹介する求人企業の担当者（右）。（重慶＝新華社記者／陳誠）

【新華社重慶2月28日】中国重慶市両江新区の公園で27日、春の就職説明会が開かれ、企業100社余りから千件以上の求人が寄せられた。

２７日、重慶市両江新区の蔡家智慧湾区生態公園で開かれた就職説明会で、希望の仕事を探す求職者。（重慶＝新華社記者／陳誠）

