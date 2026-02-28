タレントの藤本美貴（41）とお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（50）夫妻が28日放送のMCを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。顔バレ問題について語った。

この日のゲスト、俳優の宮世琉弥は2人に相談があると切り出し、「2人で歩いてたり、スーパーとかに行くときバレないですか」と質問。藤本は「バレます」と言い切った。

それは受け入れるのかとの問いに「うん」と即答。何を買っているか見られると言われても「変な物買ってないですよね」と平然と話した。

顔バレしないよう対策しているかと聞かれても「私もうこのままいます」ときっぱり。庄司は「どちらかというと私の方がマスクとかしてたりするんだけど、Xとかでエゴサーチとかしたとき、“庄司とミキティ、新宿歩いてたけど、なんで庄司がマスクしてんだよ”って。“逆だろ！”って」と書かれていたと話して笑わせた。

藤本はさらに「結構すっぴんでもこのままいたりするから、なんか申し訳ないなっていう気持ちになる」とも吐露。「可愛いときに会いたかったなって」と続けた。

庄司は「電車も普通に乗るしね」とも証言。宮世は何もしないという藤本に「っていうのをご相談したかったんですけど…。相談できない。終わっちゃいました」と苦笑した。