アメリカのトランプ政権とイランによるこれまでの交渉などの経緯です。

トランプ大統領は第1次政権の時に実施したイランに対する「最大限の圧力」政策を第2次政権発足直後に復活させるなど、一貫して強硬な姿勢を示してきました。2025年3月にはアメリカメディアのインタビューで、イランの最高指導者・ハメネイ師に核開発をめぐる交渉を呼びかける書簡を送ったことを明らかにしたうえで、「イランへの対応には2つの方法がある。軍事か取引だ。私は取引をしたい」と述べ、交渉に応じるよう迫っていました。

トランプ氏の姿勢に応じる形で、2025年4月には中東・オマーンで、アメリカのウィトコフ特使とイランのアラグチ外相が出席する高官協議が行われました。数回の交渉が重ねられ、5月にはトランプ大統領自ら「合意に近づいている」と言及。詰めの協議が行われるとみられていました。

しかし、6月12日にはイスラエルがイランへの攻撃に踏み切りました。

イスラエルはイランの核関連施設だけではなく、ガス関連施設なども攻撃。これに対しイランも、報復としてイスラエル各地にミサイル攻撃を行いました。

さらに、アメリカ軍も6月21日、イランの3つの核施設に対し、攻撃を行いました。そして、23日にトランプ大統領がSNSでイスラエルとイランの停戦合意を電撃発表し、12日間続いた戦闘はいったん収束しました。この戦争による犠牲者はイラン側で935人、イスラエル側で29人にのぼったということです。

戦闘後、直接の交渉が行われない状態が続きます。2025年12月にトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相は、イランに対し「核開発を再開すれば攻撃する」と、改めて警告。CBSニュースによりますと、この会談の中でトランプ大統領は、「交渉が決裂した場合は、イランへの攻撃を支持する」という考えを、ネタニヤフ首相に伝えたということです。

こうした中、2025年末から、イラン国内では物価高に対する抗議を発端としたデモが全土に拡大。治安部隊との衝突などで犠牲となった市民は3000人以上に達しました。トランプ大統領は、イランの人々に向けて「支援はまもなく到着する」などとSNSに投稿し武力介入もちらつかせていました。

デモはその後、沈静化しましたが、トランプ大統領は1月、原子力空母を相次いで中東地域に派遣。空母2隻を含む十数隻の艦艇と数百機の戦闘機を中東に展開し軍事的圧力を強めていました。

こうした中、アメリカとイランは、今年2月に核開発問題を話し合う協議を再開。26日の3回目の協議では、イランがウラン濃縮などに関する提案を示しましたが、合意に至らず、27日、トランプ大統領は、「イランの交渉姿勢に満足していない」と、不満を示していました。