俳優の水上恒司（26）が28日、結婚を発表した。お相手は一般女性。所属事務所が公式サイトで伝えた。

所属事務所は「この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます」と報告。

「なお、本件に関する正式な情報は弊社よりお知らせするものが全てとなります。憶測による報道はお控えいただけますよう、強くお願い申し上げます」と伝え、「また、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」とした。

「引き続き水上恒司をしっかりとサポートしてまいりますので、変わらぬご支援のほど、よろしくお願いいたします」と記している。

水上は2018年にドラマ「中学聖日記」で岡田健史として俳優デビュー。主演・有村架純の相方役にオーディションで選ばれ話題となった。20年にTBS「MIU404」、21年にNHK大河ドラマ「青天を衝け」など話題作に出演するも、22年に事務所独立を機に、芸名から本名の水上恒司へ改名。23年、NHK連続テレビ小説「ブギウギ」では、主人公の相手役を演じた。