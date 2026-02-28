Maison de FLEUR×ART DE LYS第7弾♡いちご柄コレクション登場

春の訪れとともに、ときめく赤をまとった特別なコレクションが登場♡Maison de FLEURとフランスの名門ゴブラン織りメーカーART DE LYSによる第7弾コラボは、『AtelierSucré（アトリエ・シュクレ）ー裏通りの菓子屋が包む、緋い実の物語ー』がテーマ。完熟いちごのように深みのある赤と繊細な織りが織りなす、気品あふれる全7型がラインアップします。

苺香るゴブランの世界観

130年以上の歴史を持つART DE LYSの伝統技術を活かし、いちごとリボンモチーフを繊細なゴブラン織りで表現。

芳醇な甘さと酸味のバランスから着想を得たオリジナル柄は、まるで物語のワンシーンのような上品さが漂います。

深みのあるRedカラーを基調にしたデザインは、春の装いに華やぎを添え、いちごスイーツ巡りやいちご狩りのお出かけにもぴったりです。

バッグ＆小物全7型ラインアップ

いちごゴブラン2Wayボストンバッグ

価格：13,200円(税込)

コンパクトなボストン型で、ショルダーとハンドの2Way仕様。

いちごゴブランフロントフリルバッグ

価格：14,300円(税込)

シリーズ初登場のフリルデザインが華やかさを引き立てます。

ルクア大阪限定いちごゴブランバッグ

価格：13,200円(税込)

キューブ型フォルムが愛らしい限定デザイン。

いちごゴブランポーチ

価格：4,950円(税込)

いちご柄ウォレット

価格：9,900円(税込)

いちご柄カードケース

価格：6,600円(税込)

いちご柄フラグメントケース

価格：6,200円(税込)

小物は同生地やプリントで統一。

発売日：2026年3月6日（金）

※ECサイトは5日（木）20時

※ルクア大阪限定デザインは3月14日（土）より発売

春の装いに“甘い工房”の魔法を♡

伝統あるART DE LYSの織りとMaison de FLEURの世界観が重なり生まれた、いちご色の特別なコレクション。持つだけで気分まで華やぐバッグや小物は、春の思い出を彩るパートナーになってくれそうです。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも。ときめきを運ぶ新作をぜひチェックしてみてください♪