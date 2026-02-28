生産終了から21年…名車が現代に甦る

近年、自動車の価値観は大きく変化しています。最新技術を詰め込んだ新型車だけでなく、かつて憧れの存在だった名車を現代的に再解釈し、もう一度世に送り出す試みが注目されています。

過去と現在をつなぐその手法は「レストモッド」と呼ばれ、世界的なブームとなりつつあります。

【画像】超カッコイイ！ これが“21年ぶり名車復活”の新たな「“2人乗り”スポーツカー」です！（14枚）

そんな中、英国から往年のファンを沸かせるニュースが飛び込んできました。ロータスの名作スーパーカー「エスプリ」をベースにしたレストモッドモデルが、2025年12月5日に発表されたのです。

エスプリは2004年に生産を終えており、今回の発表は実に21年ぶりの“復活”とも言える出来事としてネット上では注目を集めています。

エスプリは1975年に登場し、鋭角的なウェッジシェイプで一時代を築いたモデルです。デザインを手がけたのはジョルジェット・ジウジアーロで、その造形美は現在でも語り草となっています。

約30年にわたる生産期間の中で、累計1万台以上が世に送り出され、ロータスを象徴する存在となりました。

今回のプロジェクトを主導したのは、英国のアンコール・デザインです。同社はエスプリ誕生50周年を記念し、オリジナルへの敬意を最大限に払いつつ、現代の技術を融合させた「シリーズI」を公開しました。

単なる懐古ではなく、今の時代に通用するスーパーカーとして再構築することが狙いだといいます。

ボディサイズは全長4190mm×全幅1860mm×全高1110mmで、ホイールベースは2420mmです。

プロポーションは初代エスプリの雰囲気を色濃く残しながら、無駄をそぎ落としたクリーンな印象に仕上げられています。

17インチの5スポークアルミホイールやLEDライトを採用し、クラシックとモダンが違和感なく共存しています。

さらにカーボンファイバー製ボディにより、全体で100kg以上の軽量化が図られました。

ボディカラーは8色の基本色が設定され、オーナーの希望に応じたカスタマイズにも対応します。

インテリアはブラックを基調とし、ブルーのアクセントを加えることで洗練された空間を演出しています。

ラップラウンド形状のメーター周りはオリジナルの雰囲気を残しつつ、現代的なデジタルメーターへと刷新されました。

加えて、センターディスプレイや360度モニター、シートヒーターなど、快適性と安全性を高める装備も備えられています。

パワートレインには、リビルドされたオールアルミ製3.5リッターV型8気筒ツインターボエンジンをミッドシップに搭載します。

最高出力は約400bhp、最大トルクは475Nmを目標とし、車両重量1200kgという軽さと相まって、圧倒的なパフォーマンスが期待されています。

トランスミッションは5速MTを採用し、ドライバーがクルマと向き合う楽しさを重視した構成です。

なおシリーズIの価格は、ベースとなるエスプリ車両本体を含めて1億円を超えるとされ、生産台数はわずか50台限定です。

2004年の生産終了から21年という時を経て蘇ったこのモデルは、極めて希少な存在となりそうです。

ネット上では、「21年ぶりの復活は胸が熱くなります」「レトロなデザインが渋くてイイ」「レストモッドの理想形だと思います」「価格は高いけれど夢があります」「V8に5速MTは最高です」「限定50台は争奪戦になりそう」「ロータスらしさがしっかり残っていて安心しました」といった声が寄せられています。

長い年月を経て再び脚光を浴びたエスプリは、これからも多くのファンの心をつかみ続けることでしょう。