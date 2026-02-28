＜子どもほしいから離婚して！＞封筒で妻にバレた！無責任男のレッテル【第8話まんが：元夫の気持ち】
オレはゴウ。妻のユリと生まれたばかりの娘サラと幸せに暮らしている。実はオレには離婚歴がある。過去にヒナコという7歳年上の女性と少しの間、結婚していたのだ。子どもができないことを理由に離婚したが、離婚後に妊娠が判明してルカが生まれた。オレはしばらく父親として面会し、毎月の養育費を支払っていた。ただその後、オレはユリと再婚して新しい家庭を持った。ルカへの養育費をストップするとともに、ヒナコとは一切の連絡を絶ったのだった。
見覚えのない、弁護士事務所の名前が入った封筒。それを見てユリは借金とか不倫とか、何かオレが隠しごとをしているのではないかと疑ったようだ。オレが封を開けて書面を読んでいると、待ちきれない様子で横から奪い取って読みはじめた。
他に子どもがいることを、ユリにはまったく伝えていなかった。「もう関わるつもりがなかったから」と言うと、ユリはいっそう激怒して実家に戻ってしまった。前妻の子どもに対する無責任な態度も許せないと……。そして数日後。
ユリがサラを連れて出ていき、オレは1人になった部屋で途方に暮れていた。ヒナコをブロックして自由になり、これからは家族3人幸せな暮らしができると思っていた。ヒナコが依頼した弁護士からの書面が、すべてをぶち壊してしまったのだ。
おとなしいはずのヒナコにそんな行動力があったなんて……オレにとっては大きな誤算だった。結局オレの元に残ったのは、身勝手に作った子どもたちの養育費だけ。ヒナコもユリも、決して父親としての責任から逃がしてくれることはなさそうだ。オレは今後孤独な人生を送りながら、ひたすら必死で働いて金を払い続けるだけなのだろう。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
