僕が見たかった青空の金澤亜美1st写真集『プロローグ』（東京ニュース通信社／2026年2月27日発売）の重版が決定した。このたびの重版を記念し3月28日（土）にジュンク堂書店池袋本店にてイベントが開催される。

【写真】金澤亜美1st写真集『プロローグ』収録カット

僕が見たかった青空のメンバーで、最新シングル「あれはフェアリー」で表題曲メインメンバー（センター）を務める金澤亜美が、自身初＆グループ初の写真集を発売。情報解禁時からSNSを中心に話題となり、このたび重版が決定した。

タイトルとなった「プロローグ」とは、小説、演劇、映画、漫画などの文学・芸術作品において、本編（物語のメインストーリー）が始まる前にある「前置き」「序章」「導入部」のこと。この写真集は、金澤にとってたくさんの“初めて”を経験するきっかけとなり、それらをたくさんの感情で受け止め、世界を広げていく彼女が余すことなく詰まっているという。

本写真集の重版を記念したイベント参加券の予約は2月27日（金）20時からスタート。本写真集の購入冊数に応じて特典が用意される。また発売日当日にはSHOWROOM配信も実施。写真集実物を見た感想や、イベントに向けての意気込み、旅の思い出が語られる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）