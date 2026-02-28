【ストーカー親にロックオンされた娘】娘を褒められてもぜんぜん嬉しくない…＜第8話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第8話 「リカちゃん効果」とは……
【編集部コメント】
ヨシノさん、ナイスフォロー！ でも、満面の笑みで返されてしまいましたね。確かにイヤがる習い事に連れていくのは大変です。お友達がいることで喜んで行ってくれるのであれば、ありがたい以外の言葉はないでしょう。ただし、それは「自分の子ども」が嬉しいだけであって、相手のお友達にも気持ちがあるということを常に忘れてはいけませんよね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第8話 「リカちゃん効果」とは……
【編集部コメント】
ヨシノさん、ナイスフォロー！ でも、満面の笑みで返されてしまいましたね。確かにイヤがる習い事に連れていくのは大変です。お友達がいることで喜んで行ってくれるのであれば、ありがたい以外の言葉はないでしょう。ただし、それは「自分の子ども」が嬉しいだけであって、相手のお友達にも気持ちがあるということを常に忘れてはいけませんよね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび