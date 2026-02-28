先輩の不興を買い、ついに“事件”を…17歳の問題児に25歳の取材Dはそれでも理解「自分の芯がある子だ」

先輩の不興を買い、ついに“事件”を…17歳の問題児に25歳の取材Dはそれでも理解「自分の芯がある子だ」