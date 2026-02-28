俳優の水上恒司（２６）が２８日、所属事務所「合同会社ＨＡＫＵ」の公式サイトを通じて結婚を発表した。お相手は一般女性で、第１子が誕生予定であることも明かした。２０２６年に入って人気俳優のゴールインが続いており、今月１１日には俳優の神尾楓珠（２７）が歌手で女優の平手友梨奈との結婚を公表したばかり。１月には本郷奏多（３５）、神木隆之介（３２）も結婚を報告している。

水上の所属事務所の公式サイトで「この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます」と、夫人の第１子妊娠も併せて公表。続けて「なお、本件に関する正式な情報は弊社よりお知らせするものが全てとなります。憶測による報道はお控えいただけますよう、強くお願い申し上げます」と慎重な報道をメディアに要請した。

相手については「また、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と明かし、「引き続き水上恒司をしっかりとサポートしてまいりますので、変わらぬご支援のほど、よろしくお願いいたします」と結んだ。

２０２６年に入って２か月。２０代、３０代の主演級俳優の結婚が目立っている。１月１日には、本郷奏多が結婚を発表。「お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と伝えている。

２月１０日には神木隆之介が結婚を発表。所属事務所を通じて「この度、一般女性の方と入籍しました」とコメントし、「これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」とさらなる活躍を誓った。

その翌日である２月１１日には、神尾楓珠と元欅坂４６・平手友梨奈が結婚を公表し、「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました」と連名でコメントした。若手イケメン俳優と元アイドルの電撃婚に、世は驚きに包まれた。

◆水上 恒司（みずかみ・こうし）１９９９年５月１２日、福岡県出身。２６歳。２０１８年、テレビドラマ「中学聖日記」で俳優デビュー。１９年、福岡放送開局５０周年記念スペシャルドラマ「博多弁の女の子はかわいいと思いませんか？」でテレビドラマ初主演。２１年、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。２２年、事務所との契約を終了し、岡田健史から水上恒司に改名。２３年、日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。