◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第４節 ＦＣ東京０―２柏（２８日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京は後半、柏のＦＷ垣田、ＭＦ瀬川にゴールを許し、０―２で完敗。２つのＰＫ勝ちを含む開幕３連勝と好調だったが、今季４戦目で初黒星を喫した。この試合ではＭＦ佐藤龍之介が初先発し、前半から好機をつくったが、後半は昨季リーグ２位の柏に押し込まれ、屈した。特別大会はＪ１の記録には残らないが、“クラブ初”の開幕４連勝達成とはならなかった。

＊ ＊ ＊

松橋監督はＵ―２３日本代表ＭＦ佐藤龍を初先発起用したことについて「（柏相手に）守備の時間が長くなるだろうと想定していた中、サイドの選手の役割というところで、（右サイドの佐藤）恵允選手とともに、そこは非常にポイントになってくるところ。そういう意味での彼の献身性であったり、十分そこは発揮してくれた」と説明した。後半２９分までプレーした佐藤龍について「はがされても、しっかり戻って、もう一回ボールを奪い返す。ディフェンスラインに入っても、ボールを奪い切るというところは非常に良かった」と評価した。

また、指揮官は攻撃面についても「ファーストチャンスが決まれば、またリズムが、彼自身の調子もどんどん上がっていくのかなと思ったけれども」とし、「（マルセロ）ヒアン選手のメッセージのこもったパスではあったが、残念ながらゴールにつなげられなかった」と前半４分に左足シュートが防がれた場面を挙げた。「ただ、本当に攻守において非常に活躍をしてくれたと思います」と、今季岡山からチームに復帰した１９歳のプレーぶりに一定の評価を与えた。