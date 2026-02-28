タレントの田村淳が２８日、都内で著書「大人の小学校」（扶桑社刊、税込１６５０円）の発売記念記者会見に登場した。

自身がたち上げたオンラインコミュニティー「大人の小学校」は、大人が新しい価値観に出会い、仲間と学び合うためのプラットフォーム。本書はメインコンテンツとなる「特別対談」が収録されており、幅広いジャンルのプロフェッショナルの対話が掲載されている。

同コミュニティーでは“学校”という名の通り、修学旅行や運動会、文化祭などを実施。現在は千葉県に１７００坪の別荘を建てるプロジェクトも進行中で「自腹で金額は言えないんですけど…」とニヤリ。テーマを決めている段階だが、「サウナの施設を作ったり、キャンプ場を作ったり。あと、ウェディングをできるようにとか、大人の小学校の生徒はもちろんですけど、一般の方も借りられるような宿泊施設みたいにできたら」と構想を明かした。

２０２５年１２月時点で１０００人が参加しているが、著名人は入学していないという。「大人がいっぱいなので、小栗旬さんとか、山田孝之くんとか、芸能以外にも興味は持ってくれそうな人たちに入ってもらえるとうれしい」と笑顔を見せた。